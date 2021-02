vor 19 Min.

Illereichen hat jetzt wieder ein gemeinschaftlich genutztes Kühlhaus

Plus In der Nähe des früheren Standortes wurde in Illereichen ein neues Kühlhaus errichtet. Ehrenamtliche haben viel Arbeit in das Projekt gesteckt.

Von Armin Schmid

Mit dem Neubau eines Kühlhauses mit angegliedertem Lagerraum wird in Illereichen die über viele Jahrzehnte bestehende Tradition eines gemeinschaftlichen Kühlhauses fortgesetzt. Nachdem der alte Kühlraum vor rund zwei Jahren abgerissen wurde und dem Neubau des Feuerwehrhauses weichen musste, ist nun in unmittelbarer Nähe des früheren Standortes ein neues Gebäude mit ungefähr 80 Quadratmetern Nutzfläche entstanden.

Historisch gesehen beginnt die Geschichte des Illereicher Kühlhauses mit der Gründung einer Molkereigenossenschaft um das Jahr 1910. Von Beginn an hatte diese rund 50 Mitglieder. Damals wurde von der in der Genossenschaft organisierten, vorwiegend landwirtschaftlich geprägten Bevölkerung auch die örtliche Molkerei gebaut. Um das Jahr 1955 entstand dann auch der Kühlraum, in dem das Fleisch von Schlachtvieh zwischengelagert wurde, bis es verwertet oder verkauft werden konnte.

1978 wurde die Molkerei in Illereichen geschlossen

1978 lieferten die Bauern letztmals Milch an und die Molkerei wurde wieder geschlossen. Von dem Moment an holten die milchverarbeitenden Betriebe die Milch direkt bei den Bauern vor Ort ab. Mit einem Überlassungsvertrag aus dem Jahr 1979 zwischen der damaligen Molkereigenossenschaft Illereichen und dem Markt Altenstadt wurden Gebäude und Grundstück mit bestimmten Auflagen kostenlos übertragen.

Eine dieser Auflagen war laut dem Feuerwehrvereinsvorsitzenden Tobias Wiest, dass bei einem Abbruch ein Ersatzbau für den bestehenden Vor- und Kühlraum auf dem Grundstück beziehungsweise durch die Gemeinde erfolgen müsse. 1980 wurde die ehemalige Molkerei umgebaut und von diesem Zeitpunkt an als Feuerwehrgerätehaus genutzt. Der Kühlraum hatte weiter Bestand und wurde auch genutzt, beispielsweise vom Feuerwehrverein, der beim Feuerwehrfest oder anderen Veranstaltungen von den Kühlmöglichkeiten Gebrauch machte.

Wie Tobias Wiest berichtet, machten die Molkereigenossen zunächst den Vorschlag, einen Kühlcontainer aufzustellen. Letztlich einigten sich alle Parteien einvernehmlich auf einen massiven Neubau mit Beteiligung des Feuerwehrvereins, der einen Lagerraum benötigte. Die Materialkosen für den Neubau in Höhe von 40.000 Euro übernahm die Marktgemeinde, die auch Besitzer des Neubaus ist. Das Nutzungsrecht haben die Molkereigenossen und der Feuerwehrverein. Die weiteren Kosten trug der Feuerwehrverein.

Der Feuerwehrverein freut sich über einen geräumigen Lagerraum

Entstanden sind somit ein neuer Kühlraum und ein geräumiger Lagerraum für den Feuerwehrverein Illereichen. Die Hauptnutzung des Kühl- und Vorraums erfolgt durch die Molkereigenossen, von denen noch einige Tiere halten, und vom Feuerwehrverein bei Veranstaltungen. Im Lagerbereich bewahrt der Feuerwehrverein eigene Geräte und Ausrüstungen auf. Darunter sind auch die Utensilien, die zum Aufstellen und Schmücken des Illereicher Maibaums benötigt werden.

Tobias Wiest zufolge sind stattliche 1115 ehrenamtliche Helferstunden in das Bauprojekt geflossen. Dazu zählen unter anderem der Wiedereinbau der Kühlung, Dach- und Spenglerarbeiten, Elektrik sowie Wasser- und Abwasserinstallation und die Außenarbeiten. Der Feuerwehrverein hat auch den Neubau des Feuerwehrhauses gefördert, beispielsweise durch die Anschaffung eines Fernsehers für den Schulungsraum und den Einbau von Sonnenschutzrollos.

