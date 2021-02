vor 33 Min.

Illereichen soll ein Neubaugebiet bekommen

Der Marktgemeinderat Altenstadt unternimmt einen weiteren Anlauf, um am Ortsrand von Illereichen ein neues Baugebiet zu schaffen.

Plus Am Ortsrand von Illereichen soll ein neues Baugebiet entstehen. Doch es gibt Hürden. So ist der Stand der Planung.

Der Marktgemeinderat Altenstadt hat den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Illereichen – An der Rechbergstraße“ gefasst. Alle Hürden sind damit aber noch längst nicht genommen.

Bürgermeister Wolfgang Höß erläuterte, dass die Gemeinde bei diesem Gebiet auf besondere Erfordernisse Rücksicht nehmen muss. Dabei geht es um Abstandsflächen zu einem nahe liegenden landwirtschaftlichen Betrieb. Es könne sein, dass deshalb der vordere Teil des Baugebiets als Mischgebiet ausgewiesen werden muss. Ansonsten sei ein allgemeines Wohngebiet geplant.

Neues Baugebiet in Illereichen auf 21.000 Quadratmetern in Planung

Diese Problematik könnte laut Höß trotzdem dazu führen, dass sich Nutzungskonflikte bei der Umsetzung des knapp 21.000 Quadratmeter großen Baugebiets ergeben. Betroffen sind davon zwei Grundstücke. Eines davon will die Marktgemeinde selbst erwerben.

Sollte eine Verwirklichung des Baugebiets in der gedachten Weise nicht möglich sein, könnte der Markt Altenstadt das Grundstück laut Bürgermeister wieder zurückgeben. „Das geht, wir haben das Grundstück zudem auch noch nicht bezahlt.“

Alter Bebauungsplan in Illereichen kann nicht angewandt werden

SPD-Marktrat Thomas Beitlich fragte an, ob der landwirtschaftliche Betrieb in unmittelbarer Nähe noch Bestand habe und ob man nicht den alten Bebauungsplan heranziehen kann. Wolfgang Höß antwortete, dass die Landwirtschaft durchaus noch besteht. Den alten Bebauungsplan könne man aus formellen Gründen nicht verwenden. Die Gemeinde müsse die Bauleitplanung von neuem angehen.

Thomas Beitlich wollte wissen, ob auch das zweite Grundstück überplant werden soll, das die Gemeinde noch nicht erworben hat. Der Bürgermeister bestätigte, dass dem so ist. Auch das zweite Grundstück werde in den Planungsumfang des Baugebiets mit einbezogen. Das Ratsgremium hat die Aufstellung des Bebauungsplans einstimmig befürwortet. (sar)

