vor 5 Min.

Illeritsser Vöhlinstraße ist wieder frei

Seit diesem Freitag ist die Vöhlinstraße in Illertissen endlich wieder in beide Richtungen freigegeben.

Seit Ostern war die gesperrte Vöhlinstraße ein Dauerärgernis für die Illertisser und alle, die aus Richtung Autobahn in die Innenstadt wollten. Am Freitagnachmittag wurde die Straße wieder in beide Richtungen für den Verkehr frei gegeben. Seit einigen Wochen war die Straße immerhin als Einbahnstraße in Richtung Stadt befahrbar.

Wie der Leiter des Illertisser Tiefbauamts, Bernd Hillemeyr, mitteilt, ist der Bereich zwischen der Einmündung Auf der Spöck und dem Ende der Bebauung dabei als Tempo-30-Zone ausgewiesen. In diesem Bereich besteht auch auf der Fahrbahn ein durchgehendes eingeschränktes Halteverbot. Parken sei nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen gestattet, die auch baulich entsprechend gestaltet sind.

