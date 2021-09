Brand in Oberkirchberg: Feuer bricht in Wohnung aus

Die Feuerwehr hat am Freitag einen Brand in Oberkirchberg, einem Ortsteil von Illerkirchberg, gelöscht. Der Schaden ist beträchtlich.

Auf 150.000 Euro schätzen die Brandermittler der Ulmer Polizei den Schaden, der am frühen Freitagabend gegen 17 Uhr bei einem Wohnungsbrand an der Bergstraße in Illerkirchberg, Ortsteil Oberkirchberg, entstanden ist. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Feuers nicht zuhause, sodass dieses erst in der Nachbarschaft bemerkt wurde, als die Flammen im Obergeschoss aus einem Fenster schlugen. Die Ursache für den Brand ist noch unklar; die polizeilichen Untersuchungen laufen.

Feuerwehrleute löschen Feuer in Oberkirchberg

Der alarmierten Feuerwehr aus Illerkirchberg gelang es, das Feuer schnell zu löschen, sodass die Wehren aus der Umgebung, zum Beispiel aus Staig, nicht mehr einzugreifen brauchten. Aus Senden war die Drehleiter zur Unterstützung angefordert worden, die aber nicht eingesetzt werden musste.