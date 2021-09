Polizei macht nach Einbrüchen zwei Tatverdächtige dingfest

Zwei Jugendliche sollen Einbrüche im Alb-Donau-Kreis begangen haben. Welche Taten ihnen vorgeworfen werden.

Zwei Jugendliche stehen im Verdacht, in Illerrieden und Dietenheim Einbrüche begangen zu haben. Anfang der Woche stiegen Unbekannte in eine Jugendbude in Illerrieden ein. Die Polizei ermittelte umfangreich und konnte nun zwei Tatverdächtige dingfest machen. Den beiden 16-Jährigen wird vorgeworfen, diese Tat begangen zu haben. Auch für den Einbruch in einen Kindergarten in Dietenheim sollen die Jugendlichen als Verdächtige infrage kommen. Sie erwarten Strafanzeigen. Die Polizei prüft, ob die beiden für weitere Taten verantwortlich sind. (AZ)