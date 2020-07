vor 35 Min.

Illersenio eröffnet neuen Standort

Tagespflege, Sozialstation und Bäckerei in Buch

Illersenio hat sein Angebot im südlichen Landkreis Neu-Ulm erweitert: Seit dem 2. Juni gibt es einen neuen Standort in Buch. Hier ist ein ambulantes Zentrum entstanden: betreutes Wohnen kombiniert mit einer Tagespflege und Sozialstation.

Die neu eröffnete Tagespflege in der Ortsmitte von Buch erweitert das bereits bestehende Angebot der Illersenio-Standorte in Senden und Bellenberg. Zum Angebot gehören, neben einem Aktivitätenprogramm, auch ein Hol- und Bringdienst sowie drei frisch gekochte Mahlzeiten am Tag. Geöffnet ist die Tagespflegeeinrichtung von Montag bis Freitag ab 7.30 bis 16.30 Uhr. In Zukunft soll das Angebot, nach Angaben des Unternehmens, auch auf Samstag ausgeweitet werden. Die Einrichtung bietet Platz für zwölf Tagespflegegäste. Wie alle Tagespflegen von Illersenio werde auch die Einrichtung in Buch durch die GlücksSpirale gefördert: In Buch ist das in Form von neuen Ruhesesseln und Stühlen sichtbar.

Ebenfalls neu eröffnet wurde die Sozialstation für die Gebiete um Buch, Oberroth und Unterroth. Als Pendant zur Tagespflege wird es Senioren auf diese Weise ermöglicht, mit Unterstützung durch häusliche Pflege und Betreuung, möglichst lange selbstbestimmt daheim leben zu können.

Außerdem mit im Gebäude integriert ist die neue Illergastro-Bäckerei mit Café, die zum Montag, 6. Juli, erstmals geöffnet haben wird. Zu deren Angebot gehören neben einem ausgewählten Bäckerei-Sortiment auch Frühstück, wechselnde Mittagsmenüs sowie diverse Kaffee- und Kuchenvariationen. So sollen nicht nur die Menschen der neuen Wohnanlage, sondern vor allem auch Anwohner aus Buch und den umliegenden Gemeinden zusammengebracht werden. Für täglich frische Backwaren sorgt eine Kooperation mit der Illertisser Bäckerei Semler. Der Mittagstisch wird täglich frisch bei Illergastro in Vöhringen gekocht. (az)

Themen folgen