Illertal-Gymnasium Vöhringen bekommt eine neue Schulleiterin

Ab dem neuen Schuljahr wird Regina Beutler neue Direktorin des Illertal-Gymnasiums sein. Sie tritt damit die Nachfolge von Ralf Schabel an.

Von Ursula Katharina Balken

Ab dem neuen Schuljahr, das im September startet, wird Regina Beutler neue Direktorin des Illertal-Gymnasiums sein. Sie tritt damit die Nachfolge von Ralf Schabel an, der acht Jahre an der Spitze des IGV stand, es aber insgesamt auf 31 Jahre IGV-Tätigkeit bringt. Schabel geht in den Ruhestand. Beutler ist im Augenblick noch Ständige Stellvertretende Studiendirektorin am Vöhlin-Gymnasium Memmingen.

Neue Direktorin des Illertal-Gymnasium Vöhringen stammt aus München

Die aus München stammende Lehrerin unterrichtet Deutsch und Französisch. Sie freut sich auf ihre neue Aufgabe, denn sie kennt die schulischen Verhältnisse im Landkreis Neu-Ulm. Mehr als 16 Jahre war sie als Lehrerin am Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium in Weißenhorn tätig. Danach wechselte sie an die Memminger Schule mit rund 800 Schülern.

Das IGV hat knapp 700 Schüler. Regina Beutler wohnt in Weißenhorn und freut sich auch, ab September einen deutlich kürzeren Weg zur Schule zu haben.

