11:30 Uhr

Illertal-Gymnasium hat beim Stadtradeln im Kreis Neu-Ulm die Nase vorn

Plus Die Vöhringer Gymnasiasten lagen mit dem größten Team und den meisten Kilometern beim Stadtradeln an der Spitze. Einer stand dafür sogar extra früh auf.

Radfahren tut gut, hält gesund und macht Spaß. Darin waren sich Landrat Thorsten Freudenberger und die Gewinnerinnen und Gewinner beim Stadtradeln 2020 im Landkreis Neu-Ulm einig. In kleiner Runde überreichte Freudenberger jetzt die Urkunden an die Sieger in unterschiedlichen Kategorien. Dies reichte von dem Team mit den meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern bis hin zu den meisten gefahrenen Kilometern pro Nase.

Die Nase vorn hatte dabei das Illertal-Gymnasium Vöhringen. Dieses stellte nicht nur das Team mit den meisten Mitgliedern (158 Teilnehmerinnen und Teilnehmer), sondern auch mit den meisten geradelten Kilometern insgesamt (37 157 Kilometer).

Achtklässler stand für das Stadtradeln sogar extra früh auf

Der mit Abstand fleißigste Radler in diesem Team war Julian, der die achte Klasse am Gymnasium besucht. So fuhr er nicht nur mit dem Rad zur Schule, sondern stand zu Homeschooling-Zeiten extra früher auf, um rund eine Stunde zu radeln, bevor es dann ins Homeschooling ging. Circa 1742 Kilometer hat er so erradelt und damit eine großartige Leistung erzielt, für die er jeden Respekt verdient hat.

„Sie alle sind Gewinner“, sagte Landrat Thorsten Freudenberger bei der Urkundenübergabe und dankte allen fürs Mitmachen. Dem konnte sich Antonia Gordt, Fahrradbeauftragte und Organisatorin für das Stadtradeln 2020 im Landkreis nur anschließen. „Wir haben für den Landkreis für das erste Mal ein fantastisches Ergebnis erzielt“, freute sie sich. Insgesamt waren 421 299 Kilometer erradelt worden.

Landrat Thorsten Freudenberger mit den Preisträgern des Stadtradelns 2020 im Kreis Neu-Ulm. Bild: Kerstin Weidner, Landratsamt

Für die Gewinner gab es neben dem Urkunden auch zahlreiche Preise wie Flicksets, Müsliriegel, Reflektorbänder und Gutscheine. Zehn City-Gutscheine sponserte „Wir in Neu-Ulm" (WIN).

Stadtradeln im Landkreis soll nächstes Jahr weitergehen

Ein besonderer Dank ging neben allen Teilnehmern auch an die Städte Weißenhorn, Senden, Illertissen und Vöhringen sowie die Gemeinden Nersingen und Holzheim, die sich mit dem Landkreis Neu-Ulm am Stadtradeln beteiligt haben. Auch die Stadt Neu-Ulm war mit dabei, radelte aber im Zeitraum vor dem Landkreis und übergab dann den Staffelstab.

Auch nächstes Jahr will das Landratsamt wieder in die Pedale treten und dann sogar noch mehr Kilometer schaffen. Zur Erinnerung an die diesjährige Teilnahme überreichte Antonia Gordt Landrat Thorsten Freudenberger eine Collage mit Fotos, welche die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihren Radausflügen gemacht hatten.

Die weiteren Gewinner in den einzelnen Kategorien im Überblick:

Team mit den meisten geradelten Kilometern im Durchschnitt: RV Neuhausen 1: 1228 Kilometer/Kopf

1: 1228 Kilometer/Kopf Radler mit den meisten Kilometern: Ferdinand Seemüller , 1751,8 Kilometer

, 1751,8 Kilometer Radlerin mit den meisten Kilometern: Karin Bidell : 1017 Kilometer

: 1017 Kilometer Kreisrat mit den meisten Kilometern: Franz Josef Niebling , 476,7 Kilometer

, 476,7 Kilometer Kreisrätin mit den meisten Kilometern: Dagmar Sokol-Prötzel , 663 Kilometer

, 663 Kilometer Mitarbeiter mit den meisten Kilometern: Maximilian Hennig , 724,4 Kilometer

, 724,4 Kilometer Mitarbeiterin mit den meisten Kilometern: Antonia Gordt, 478,2 Kilometer. Sie stiftete ihren Preis (eine Satteltasche) für ein Dienstfahrrad im Landratsamt (az)

48 Bilder Die schönsten Bilder vom Stadt- und Landkreisradeln 2020 Bild: Siehe Bildunterschriften

Mehr dazu lesen Sie hier:

Themen folgen