17-Jähriger fährt mit "frisiertem" E-Bike durch Illertissen

Ein junger Mann, der in Illertissen mit einem Pedelec zu schnell gefahren ist, wurde von der Polizei erwischt. Das Problem: Der Motor des Zweirads wurde zuvor manipuliert.

Polizeibeamten ist am frühen Sonntagabend ein E-Bike-Fahrer in Illertissen aufgefallen, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen ist. Der 17-Jährige kam aus Richtung der Friedhofstraße und fuhr den dortigen Radweg entlang. Er wurde daraufhin im Bereich der Kreisstraße NU 9 kontrolliert. Das teilt die Polizei mit. Auf Vorhalt räumte der junge Mann ein, dass das Pedelec am Elektromotor manipuliert wurde.

Er hatte das E-Bike von seinem 15-jährigen Freund zur Probefahrt ausgeliehen. Offenbar wurden Veränderungen an dem Zweirad vorgenommen, sodass der Elektromotor seine Unterstützung nicht - wie gesetzlich vorgeschrieben - bei einer Geschwindigkeit von 25 km/h abriegelt, sondern die Fahrt auch darüber hinaus unterstützt. Dadurch können deutlich höhere Geschwindigkeiten gefahren werden.

Polizei warnt vor Manipulationen an E-Bikes

Die Polizisten stellten das Pedelec zur Beweissicherung, aber auch zur Gefahrenabwehr sicher. Zudem weisen die Beamten darauf hin, dass die Ausrüstung der Fahrräder nicht auf solche Geschwindigkeiten ausgelegt ist und zum Beispiel die Bremsen daher nicht wie gewohnt funktionieren. Daraus ergeben sich erhebliche Gefahren für den Fahrer selbst, aber auch für andere Verkehrsteilnehmer. Gegen die beiden Jugendlichen leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

