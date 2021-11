19-jähriger Audi-Fahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Die Polizei wollte einen Autofahrer in Illertissen kontrollieren. Der war damit aber nicht einverstanden - und rauschte davon.

Ein 19-Jähriger hat sich am Samstag in Illertissen eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Eine Streife wollte den schwarzen Audi um kurz vor 21 Uhr in der Liebigstraße kontrollieren. Der Fahrer war damit offensichtlich nicht einverstanden und trat aufs Gaspedal. In der Zähringer Straße gelang es den Beamten, den Audi zu stoppen, in dem vier 18- bis 21-Jährige saßen. Der Fahrer zeigte laut Bericht drogentypischen Anzeichen, einen freiwilligen Drogentest verweigerte er jedoch. Deshalb musste er die Beamten zur Polizeiinspektion begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sollte die Untersuchung eine Betäubungsmittelkonzentration oberhalb der Grenzwerte ergeben, wird Anzeige erstattet. (AZ)