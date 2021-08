24-Jähriger verliert in Illertissen Kontrolle über seinen BMW

Im Kreisverkehr gerät ein 24-Jähriger mit seinem Wagen ins Schleudern und kollidiert mit einem anderen Fahrzeug. Eine Insassin wird leicht verletzt.

Ein 24-jähriger Autofahrer hat in Illertissen die Kontrolle über seinen BMW verloren, als er vom Kreisverkehr der St2018 mit der NU5 in die NU5 ausfuhr. Das teilt die Polizei mit. Er geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wagen, der nach rechts in einen Acker fuhr. Der Schaden beträgt circa 9000 Euro. Die Beifahrerin des entgegenkommenden Autos wurde leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich am Samstag kurz vor 15 Uhr. (AZ)