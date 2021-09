74-Jähriger ist mit Ape auf der Autobahn bei Illertissen unterwegs

Eine sogenannte Ape war am Sonntag auf der A7 bei Illertissen unterwegs - obwohl ein solches Gefährt dort nichts zu suchen hat.

"Auf der A7 von Illertissen in Richtung Vöhringen fahre auf dem Standstreifen ein dreirädriges Rollermobil, eine sogenannte Ape": Diese Mitteilung ist am Sonntagvormittag bei der Einsatzzentrale der Polizei in Kempten eingegangen. Wenig später entdeckten Beamte der Autobahnpolizei Memmingen das Fahrzeug stehend auf dem Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes Tannengarten-Ost. Der laut Bericht offensichtlich verwirrte 74-jährige Lenker gab an, sich verfahren zu haben und eigentlich nach Illertissen zu wollen. Er durfte nicht weiterfahren. Die Ape ließ die Polizei durch einen Abschleppdienst von der Autobahn bringen. Der Vorfall wird nun den zuständigen Behörden gemeldet. (AZ)