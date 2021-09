A7: Unfall mit mehreren Fahrzeugen am Parkplatz Reudelberger Forst

Auf der A7 staut sich der Verkehr Richtung Füssen. Laut Polizei hat sich ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet.

Wie die Polizei meldet, hat sich auf der A7 ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Sechs Autos sind an der Mittelleitplanke aufeinander aufgefahren. Die Unfallstelle befindet sich auf Höhe des Parkplatzes Reudelberger Forst in Fahrtrichtung Füssen. Die linke Spur ist blockiert, der Verkehr wird rechts an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Stau nach Unfall auf der A7 in Fahrtrichtung Füssen

Von der Feuerwehr war zu erfahren, dass wohl zwei Personen Verletzungen davon trugen, so die ersten Informationen. Es hat sich bereits ein Stau gebildet, der bis zum Dreieck Hittistetten reicht. Autofahrer müssen mit Verzögerungen auf der Strecke rechnen. (AZ)

Weitere Informationen folgen in Kürze.