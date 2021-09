Absperrkette übersehen: Fahrradfahrer stürzt in Illertissen

Ein 63-jähriger Mann, der mit seinem Fahrrad in Illertissen unterwegs war, übersah an einer Abzweigung eine Absperrkette. Dadurch kam er zu Fall.

Es soll sich um eine deutlich sichtbare Absperrkette gehandelt haben, die ein Fahrradfahrer in Illertissen an einer Abzweigung übersehen hat. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. Diese Kette überfuhr der 63-Jährige und kam infolgedessen zu Fall. Laut Angaben der Beamten ereignete sich der Vorfall am Dienstagnachmittag, als der Mann mit seinem Fahrrad auf der Gottfried-Hart-Straße unterwegs war. Er zog sich bei dem Sturz mittelschwere Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Bei dem Unfall entstand nur ein geringer Sachschaden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch