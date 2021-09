Illertissen

14.09.2021

Aktion Gelbes Band: Hier gibt es wieder Obst für alle in Illertissen

Ein gelbes Band am Baumstamm zeigt auch diesen Herbst in Illertissen an: Hier kann kostenlos geerntet werden.

Plus Im Stadtgebiet zeigen die Markierungen wieder an, wo Bürgerinnen und Bürger kostenlos pflücken dürfen. Wo die Obstbäume stehen und was man dabei beachten muss.

Von Rebekka Jakob

Im vergangenen Jahr konnten sich viele Gartenbesitzer zur Erntezeit vor Obst nicht retten - und auch an den Bäumen, die im Besitz der Stadt Illertissen sind, bogen sich die Äste. Damals entstand die Idee, Obst für alle anzubieten: Überall dort, wo ein gelbes Band die Stämme markiert, durfte nach Herzenslust und kostenlos geerntet werden. Dieses Jahr ist die Natur zwar nicht ganz so spendabel mit Früchten, aber die Aktion wird es dennoch wieder geben.

