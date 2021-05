Illertissen

07:00 Uhr

Aktionstag gegen Schmerz: Experten in lllertissen beantworten Leserfragen

Etwa 23 Millionen Menschen in Deutschland leiden an chronischen Schmerzen. Experten in Illertissen beantworten Leserfragen zu diesem Thema.

Mediziner der Schmerztagesklinik Illertissen geben die Antworten rund um das Thema Schmerz und Therapie. So können Sie Ihre Fragen an die Fachleute stellen.

Von Rebekka Jakob

Seit März 2018 gibt es in Illertissen die Schmerztagesklinik. Der Aktionstag am 1. Juni wäre normalerweise ein Tag, an dem die Einrichtung sich und ihre Arbeit vorstellt, Interessierten die Gelegenheit gibt, das Angebot vor Ort kennenzulernen. Doch die Corona-Pandemie macht das erneut unmöglich. "Es ist derzeit einfach noch zu gefährlich", sagt Edeltraud Braunwarth, die Pressesprecherin der Stiftungsklinik. Doch weil das Thema so wichtig ist, möchte das Team um den behandlungsleitenden Arzt Dr. Gerhard Hege-Scheuing mit zwei Aktionen dennoch an die Öffentlichkeit gehen.

