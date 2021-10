Illertissen

vor 32 Min.

Alles vorbereitet: Dem Leonhardi-Ritt in Tiefenbach steht nichts mehr im Wege

Plus Heiner Loop und seine Helfer sind mit den Vorbereitungen für den Ritt in Tiefenbach fertig. Nun freuen sich alle auf Pferde, Reiter, Kutschen - und Zuschauer.

Von Regina Langhans

Heiner Loop ist schon richtig gespannt: In dem Illertisser Ortsteil Tiefenbach findet am Sonntag, 14. November, ab 13.30 Uhr wieder der traditionelle Leonhardi-Ritt statt. Und eine unbekannte Reitergruppe aus Augsburg hat über Facebook ihre Teilnahme zugesagt. Ein Zufallskontakt per Internet also. Was Loop, der im Namen des Vereinsrings die Veranstaltung organisiert, ganz außerordentlich freut. Zumal er und seine Helfer auch heuer weder Zeit noch Mühe scheuen, um in Tiefenbach die Tradition des 1830 erstmals dokumentierten Umritts lebendig zu halten.

