Illertissen

11:30 Uhr

Als der Stifter des Friedens von Tussa im Ochsenkarren reiste

Plus In der Stadtpfarrkirche in Illertissen wird anlässlich des Todestages von Bischof Ulrich seiner Bedeutung gedacht. Dazu erklingen besondere Musik und Texte.

Von Regina Langhans

Derzeit erinnert die Diözese Augsburg im Rahmen der Ulrichswoche mit verschiedenen Aktionen an das Wirken ihres Bistumspatrons. Illertissen habe zu Bischof Ulrich als den Stifter des Friedens von Tussa eine ganz besondere Beziehung, sagte Pfarrer Andreas Specker. Denn die Stadt rückte durch die urkundlich festgehaltene Versöhnung zwischen König Otto I. und seinem Sohn Liudolf im Jahr 954 erstmals ins Licht der geschichtlichen Dokumentation. Mit meditativen Klängen und biografischen Einblicken haben Kirchenmusiker Markus Hubert und Pfarrer Specker am Sonntagabend die Zeit vor mehr als 1000 Jahren ein wenig zurückgeholt. Die Stadtpfarrkirche St. Martin war im Rahmen der Abstandsregeln ausgebucht.

