A7 zwischen Illertissen und Altenstadt wegen Bauarbeiten zeitweise voll gesperrt

Auf der A7 zwischen Illertissen und Altenstadt wird die Fahrbahn erneuert. Hierzu sind Vollsperrungen notwendig. Der Verkehr wird ab Montag umgeleitet.

Auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Illertissen und Altenstadt kommt es von Montag, 2. August, an zu weiteren Behinderungen wegen Bauarbeiten. Wie die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mitteilte, müsse der Fahrbahnbelag in Fahrtrichtung Würzburg erneuert werden. Dazu seien auch Vollsperrungen notwendig.

Nachdem in den vergangenen Wochen die Fahrbahn und Schutzeinrichtungen erneuert wurden, müsse nun das letzte Verbindungsstück hergestellt werden. Die Arbeiten dazu sollen ab Montag, 2. August, in Fahrtrichtung Norden starten. Ab 15 Uhr wird dazu nach Angaben der Autobahn GmbH der Verkehr auf einen Fahrstreifen reduziert und am Baubereich vorbeigeführt. Von 20 bis 6 Uhr muss die Fahrtbahn in Richtung Würzburg in dieser und der darauffolgenden Nacht komplett gesperrt werden. Verkehrsteilnehmer werden über die Anschlussstelle Altenstadt ausgeleitet und über die Umleitungsstrecke U93 zur Anschlussstelle Illertissen geführt.

In zwei Nächten ist auch die Auffahrtrampe zur A7 in Illertissen blockiert

Ab Mittwoch, 4. August, wird die Fahrbahndecke der Auffahrtrampe zur A7 an der Anschlussstelle Illertissen in zwei nächtlichen Vollsperrungen im Zeitraum von 20 bis 6 Uhr erneuert. Die Verkehrsteilnehmer werden dann über die U95 zur Anschlussstelle Vöhringen geleitet.

Darüber hinaus teilt die Autobahn GmbH mit, dass der Parkplatz Badhauser Wald (Ost) für den Zeitraum der Arbeiten weiter gesperrt bleiben wird. (AZ)

