Unfälle auf der A7 zwischen Illertissen und Altenstadt führen zu langem Stau

Auf der Autobahn zwischen Illertissen und Altenstadt hat es gekracht. Die Auswirkungen des Unfalls waren auch zwei Stunden später noch spürbar.

Die Reihe der Auffahrunfälle auf der A7 zwischen Illertissen und Altenstadt reißt nicht ab. War in den vergangenen Wochen meistens die Fahrtrichtung Norden betroffen, so ging am Mittwochnachmittag mehrere Stunden lang in Richtung Süden kaum noch etwas voran. Und wieder gab es Probleme mit der Rettungsgasse.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr bei Altenstadt. Wenige hundert Meter vor der Ausfahrt fuhr ein Ford auf den Anhänger eines Nissan auf, sodass die rechte Fahrbahn blockiert war. Die Feuerwehr Illertissen sicherte die Unfallstelle ab; im Bereich der Einfahrt Illertissen erstellte die Feuerwehr Weißenhorn eine Vorwarnung. Zwei Personen wurden verletzt. Über die Schwere der Verletzungen sowie den genauen Hergang und die Schadenshöhe konnte die Polizei am Mittwoch noch keine Auskunft geben.

Rettungsgasse war nach Unfall auf der A7 versperrt

Bei der Anfahrt von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war die Rettungsgasse noch einwandfrei geöffnet, sodass die Einsatzkräfte gut vorwärts kamen. Als jedoch nach Abschluss der Verletztenversorgung und der Unfallaufnahme der Abschleppdienst anrücken sollte, um die beiden Autos und den Anhänger aufzunehmen, mussten sich die Hilfsfahrzeuge „durchkämpfen“, wie es ein Polizeisprecher formulierte. Zwischenzeitlich hatten offenbar ungeduldige Verkehrsteilnehmer die bis dahin freie Gasse zugestellt, ohne zu bedenken, dass damit der Stau nur verschlimmert wurde. Zuvor hatte der Verkehr einspurig mit mäßiger Geschwindigkeit auf der linken Spur an der Unfallstelle vorbeifließen können.

Als sich dann der Stau wegen der blockierten Mittelgasse weiter rückwärts aufbaute, kam es an seinem Ende im Bereich der Einfahrt Illertissen zu einem weiteren Unfall. Auch hierzu waren am Mittwoch noch keine näheren Informationen zu erhalten. Erst gegen 16 Uhr normalisierte sich die Verkehrslage wieder.

Lesen Sie dazu auch