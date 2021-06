Illertissen

18:44 Uhr

Am Samstag ist Premiere: Illertisser Schwabenbühne spielt online

Plus Mit Arthur Schnitzlers "Reigen" wechselt die Schwabenbühne von der Freiluftbühne ins Internet. Hier können Sie die Aufführungen im Stream sehen.

Von Regina Langhans

"We proudly present …" - Mit einer ganz besonderen Premiere in Anlehnung an Arthur Schnitzlers Bühnenstück "Reigen" meldet sich am Wochenende die Erwachsenentruppe der Schwabenbühne Roth- und Illertal zurück: Nach einjähriger Spielpause aufgrund der Corona-Pandemie geht es wieder in die Sommersaison. Das Ungewöhnliche dabei, dass alles, einschließlich vorausgehender Proben, online stattfindet. Wie läuft das ab? Hier eine Vorschau.

