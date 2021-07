An einem Illertisser Wohnhaus bricht ein Brand aus

Die Feuerwehr ist in wenigen Minuten am Einsatzort. Das betroffene Gebäude ist teilweise aus Holz gebaut.

Am Donnerstagabend hat es an einem Illertisser Wohnhaus gebrannt. Gegen 18.45 tönte in der Stadt die Sirene, erste Informationen ließen Schlimmes vermuten. Die Polizei meldete den Brand eines Neubau-Hauses im Buchenweg.

Vor Ort stieg eine dunkle Rauchsäule von dem brennenden Gebäude auf. Teile des Gebäudes sind aus Holz gebaut. Betroffen war ersten Erkenntnissen zufolge eine Garage. Auf deren Flachdach ist das Feuer möglicherweise bei Schweißarbeiten ausgebrochen, so die ersten Vermutungen.

Die Feuerwehr war in wenigen Minuten vor Ort und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. (AZ)

