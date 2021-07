Angeblicher Bekannter betrügt 86-jährigen Mann in Illertissen

Drei Regenmäntel gegen etwas Bargeld - auf diesen Deal hat sich ein Illertisser eingelassen. Doch der Mann, der sich als Bekannter ausgab, war ein Betrüger.

Ein 86 Jahre alter Mann ist in Illertissen Opfer eines Trickbetrugs geworden. Der Vorfall habe sich am Samstag zwischen 11 und 11.45 Uhr ereignet, berichtet die Polizei. Auf der Dietenheimer Straße, am Kreisverkehr zur Bruckhofstraße, hatte der Fahrer eines geparkten blauen Autos mit Gelsenkirchener Kennzeichen (GE) den 86-Jährigen angesprochen. Der Mann wird beschrieben als etwa 40 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und korpulent. Er hatte seitlich nach hinten gelegte, ohrenlange schwarze Haare und sprach hochdeutsch mit italienischem Akzent. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt mit blauen Streifen auf den Ärmeln. Er gab sich als Bekannter des Rentners aus der Vergangenheit aus.

Trickbetrug in Illertissen: Täter hat es auf Bargeld abgesehen

Der Unbekannte bot dem Rentner aufdringlich drei Regenmäntel "als Geschenk" an. Durch die geschickte Gesprächsführung nahm der Rentner die Jacken schließlich an, so die Polizei. Der Schenker bat den Rentner für das großzügige Geschenk jedoch um einen Geldbetrag, da er kein Geld für seine angebliche Weiterreise nach Rom habe. Zunächst übergab der Senior ihm dann 60 Euro. Dies war dem Betrüger jedoch nicht genug und er geleitete den Rentner zur nächsten Bank. Dort hob der 86-Jährige 200 Euro ab und händigte sie dem vermeintlichen Bekannten aus.

Mit der nun erhaltenen Gesamtsumme war der Betrüger noch nicht zufrieden und verlangte mehr. Der Rentner beließ es jedoch dabei und fuhr weiter. Erst später wurde ihm bewusst, dass das alles nicht mit rechten Dingen zugegangen war und erstattete Anzeige bei der Polizei. Wer Hinweise auf den Betrüger und das von ihm genutzte Fahrzeug geben kann, sollte sich unter 07303/96510 melden. (AZ)