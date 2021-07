Illertissen

vor 33 Min.

Angefahren, abgehauen: Hoher Schaden durch Unfallfluchten in Illertissen

Die Polizei ermittelt in Illertissen nach mehreren Fällen von Unfallflucht.

Plus Mehrfach haben unbekannte Fahrer in den vergangenen Tagen in Illertissen Schäden angerichtet, sich aber nicht darum gekümmert. Die Polizei ermittelt.

Bei Unfällen in Illertissen sind am Freitag und Samstag mehrere Tausend Euro Schaden entstanden. Doch die Verursacher haben sich nicht darum gekümmert und fuhren davon.

