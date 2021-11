Fieser Eierwurf: Unbekannte beschädigen Hausfassade in Au

Noch ist unklar, wer in Illertissen-Au ein Hühnerei gegen die Fassade eines Hauses geworfen und diese dadurch beschädigt hat. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Illertisser Gemeindeteil Au haben bislang unbekannte Täterinnen oder Täter ein Hühnerei an die Außenfassade eines Einfamilienhauses in der Brandenburger Straße geworfen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall vermutlich in der Halloweennacht.

Eierwerfer: Die Polizei Illertissen sucht nach Zeugen

Die Rückstände trockneten ein und lassen sich nun nicht mehr komplett entfernen. Dadurch ist ein Sachschaden von geschätzten 100 Euro entstanden. Die Polizei Illertissen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)

