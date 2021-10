Unbekannte stehlen Druckluftschläuche von Baustelle in Au

Diebe haben sich auf einer Baustelle im Illertisser Stadtteil Au bedient. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte zwei Druckluftschläuche von einer Baustelle in der Dorfstraße in Au entwendet. Die Gewebeschläuche wurden von einem Kompressor mit Verbrennungsmotor abgeschnitten und abtransportiert. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei zwischen 19 und 10.15 Uhr, die näheren Umstände sind aber noch unklar. Der Beuteschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0, entgegen. (AZ)