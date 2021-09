Wieder Vandalismus in Au: Unbekannte beschädigen Baumaschine

Erneut wurde in einer Kiesgrube in Au eine Baumaschine mutwillig beschädigt. Noch weiß die Polizei nicht, wer die Tat begangen hat. Einen Ansatz gibt es aber.

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter haben in einer Kiesgrube im Illertisser Gemeindeteil Au erneut eine Baumaschine mutwillig beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Wochenende in einer Kiesgrube im Bereich der Betlinshauser Straße.

Junge Erwachsene nutzen die Örtlichkeit in Au wohl zum Feiern

Die Täterinnen oder Täter warfen mit Steinen die Scheiben eines Radladers ein. Laut Angaben der Beamten wird die Örtlichkeit wohl von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen zum Feiern genutzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

