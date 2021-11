Auch 2021 sucht die IZ den Plätzchen-Profi

Der Backwettbewerb der Illertisser Zeitung geht im Advent in die nächste Runde. Es gibt wieder etwas zu gewinnen.

Mit diesem Motto konnte sie eigentlich nur gewinnen: Die "leckersten Lebkuchen, die ihr je gegessen habt", versprach Angela Lembcke aus Illertissen im vergangenen Jahr und wurde mit der Leckerei zum ersten Plätzchen-Profi der Illertisser Zeitung gewählt. Auch dieses Jahr gehen wir gemeinsam mit unseren Leserinnen und Lesern wieder auf die Suche nach dem besten Weihnachtsgebäck aus der Region.

Normalerweise ist die Redaktion der IZ um diese Jahreszeit im Plätzchen-Fieber: Denn normalerweise liefern fleißige Bäckerinnen und Bäcker aus der Region bei unserer großen Plätzchenaktion die kleinen Leckerbissen an, die dann zu Päckchen verpackt und auf dem Weihnachtsmarkt in Illertissen verkauft werden. Im vergangenen Jahr war dies durch die Corona-Pandemie nicht möglich. Und auch in diesem Jahr verhindert die Pandemie die Aktion, bei der normalerweise Spenden für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, gesammelt werden. Wie im vergangenen Jahr wollen wir aber nicht auf die Freude am Backen verzichten - und starten deshalb erneut unseren kleinen Backwettbewerb.

Die Illertisser Zeitung sucht den Plätzchen-Profi 2021

Bärentatzen, Zitronen-Mohn-Plätzchen, Datteltaler und Freudentränen: Die Rezepte, die unsere Leserinnen und Leser für die Aktion "Plätzchen-Profi 2020" eingeschickt haben, punkteten mit Geschmack und Kreativität. Wir sind schon gespannt, welche Köstlichkeiten dieses Jahr auf den Plätzchenteller gelegt werden. Die Kandidaten für den "Plätzchen-Profi 2021" stellen wir natürlich wieder in einer Serie in der IZ vor.

Wer mit seinem Lieblingsrezept mitmachen möchte, sollte uns also neben dem Rezept und einem Foto des Gebäcks auch ein Bild von sich zuschicken. Außerdem interessiert uns natürlich auch, was hinter dem Gebäck steckt: Ist es ein altes Familienrezept, eine Plätzchensorte, die an ein besonderes Weihnachtsfest erinnert - oder einfach nur das Zusammenspiel besonderer Zutaten, das die Plätzchen für Sie so besonders macht? Wir freuen uns über Ihre Einsendungen an die Adresse redaktion@illertisser-zeitung.de mit dem Stichwort "Plätzchen-Profi 2021".

Am Ende sind die Leserinnen und Leser gefragt: Sie stimmen auch dieses Jahr wieder beim Online-Voting über das beste Rezept und damit den Plätzchen-Profi 2021 ab. Zum Titel gibt es natürlich auch wieder einen Preis: Der Siegerin oder dem Sieger winkt ein Plätzchen-Profi-Paket mit Überraschungen rund ums Backen. Plätzchenbacken und Mitmachen lohnt sich also auf jeden Fall!

Lesen Sie dazu auch

Hier geht es zu den Rezepten aus dem vergangenen Jahr: Backgeschichten: Leckeres und Spannendes aus der IZ-Region