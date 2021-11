Auffahrunfall in Illertissen: Polizei sucht Verursacher

Das Auto einer 38-Jährigen wurde bei einem Auffahrunfall in Illertissen beschädigt. Das fiel ihr aber erst später auf. Jetzt sucht die Polizei den Verursacher.

In Illertissen ist es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 16.10 Uhr auf der Nordtangente auf Höhe der Ulmer Straße. Eine 38-jährige Frau wollte mit ihrem Opel - von der Nordtangente kommend - in die Ulmer Straße einbiegen. Dabei musste sie verkehrsbedingt anhalten. Hinter ihr befand sich ein unbekannter Mann mit seinem Fahrzeug. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr infolgedessen auf den Opel auf.

38-Jährige stellt Schaden an ihrem Auto erst später fest

Während der Mann in seinem Auto sitzen blieb, stieg die Frau aus und begutachtete ihren Opel. Nachdem sie im ersten Moment keinen Schaden feststellen konnte, fuhr sie weiter. Erst als die 38-Jährige ihr Auto parkte, fiel ihr auf, dass ihr Kofferraum beschädigt worden ist. Laut Polizeiangaben beträgt der Unfallschaden etwa 2500 Euro. Die Frau und der Unbekannte tauschten vor Ort keinerlei Personalien aus. Das Kennzeichen und das Fahrzeugmodell sind der 38-Jährigen ebenfalls nicht bekannt. Die Polizei Illertissen sucht nun nach dem Unfallverursacher und nimmt unter der Telefonnummer 07303/96510 Hinweise entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch