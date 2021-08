Auto mit mehr als 400 PS gerät auf der A7 bei Illertissen ins Schleudern

Ein 28-Jähriger verursacht mit seinem hochmotorisierten Wagen einen Unfall auf der Autobahn bei Illertissen. Der Schaden hält sich noch in Grenzen.

Bei Dauerregen und nasser Fahrbahn hat ein Autofahrer am Sonntagabend auf der A7 bei Illertissen die Kontrolle über seinen hochmotorisierten Wagen verloren. Der 28-Jährige kam nach Angaben der Polizei gegen 18 Uhr mit seinem mehr als 400 PS starken Auto in Richtung Füssen von der Fahrbahn ab und schleuderte nach rechts in die Böschung.

Unfall auf der A7 bei Illertissen: Fahrer bleibt unverletzt

Der Autofahrer, der laut Polizeibericht offensichtlich seine Geschwindigkeit den Wetterverhältnissen nicht angepasst hatte, blieb glücklicherweise unverletzt. Der Schaden an seinem Fahrzeug hielt sich mit etwa 8000 Euro noch in Grenzen. Das Auto musste von einem Abschleppdienst aus der Böschung geborgen werden. Weiterer Schaden entstand durch den Unfall nicht. Die Polizei leitete ein Bußgeldverfahren gegen den Unfallverursacher ein. (AZ)

