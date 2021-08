Auto schleudert in Illertissen gegen Metallzaun

Ein Auto ist am Samstag von der Siemensstraße in Illertissen abgekommen. Es schleuderte gegen den Zaun eines Firmengeländes.

Ein Auto ist am Samstag in Illertissen gegen einen Metallzaun geprallt. Wie die Polizei mitteilt, war nachmittags ein 57-jähriger Mann in der Siemensstraße unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Auto rammte ungebremst den Metallzaun einer ortsansässigen Firma. Durch den Aufprall wurden diverse Elemente aus der Betonverankerung gerissen, die wiederum einen dahinter geparkten Lastwagen beschädigten und sich zwischen den beiden Fahrzeugen verkeilten.

Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Klinikum Memmingen zur weiteren Untersuchung. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Nur mit Mühe konnte es durch den Abschleppdienst geborgen werden. (AZ)