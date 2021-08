Auto wird auf Parkplatz in Illertissen zerkratzt

Ein Auto ist am Mittwoch in Illertissen vorsätzlich beschädigt worden. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Ein schwarzer VW Polo ist am Mittwochvormittag auf einem Parkplatz in der Robert-Hansen-Straße in Illertissen vorsätzlich beschädigt worden. Ein Unbekannter oder eine Unbekannte zerkratzte den Lack auf dem Autodach. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Inspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)