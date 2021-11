Autodiebe stehlen von Illertisser Autohaus 40.000 Euro teuren Kombi

Ein weißer Kombi ist vom Gelände eines Autohauses in Illertissen gestohlen worden. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Ein weißer Kombi ist in der Nacht zum Donnerstag in Illertissen gestohlen worden. Das Fahrzeug stand im Freien auf der Ausstellungsfläche des Autohauses in der Unterrother Straße. Unklar ist noch, wie der oder die Täter das 40.000 Euro teure Fahrzeug ohne Schlüssel wegfahren konnten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)