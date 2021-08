Autofahrer übersieht in Illertissen Radfahrer beim Abbiegen

Ein Radfahrer wurde bei einem Unfall leicht verletzt. Der Mann prallte gegen ein abbiegendes Auto und stürzte.

Am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr hat ein 20-jähriger Mann in Illertissen beim Abbiegen von der Josef-Lumper-Straße in die Ulmer Straße einen 55-jährigen Radfahrer übersehen. Wie die Polizei mitteilt, war der Radler auf dem Radweg in der Ulmer Straße in südlicher Richtung unterwegs. Nachdem der 55-Jährige weder bremsen noch ausweichen konnte, prallte er gegen den Wagen des 20-Jährigen und verletzte sich dabei leicht. Er wurde zur Versorgung ins Krankenhaus verbracht. (AZ)