Autofahrerin verhakt sich beim Parken in Schutzgitter

In Illertissen hat eine Autofahrerin beim Ausparken das Schutzgitter eines Baumes beschädigt. Um den Schaden kümmerte sie sich allerdings nicht.

Eine etwa 50-jährige Frau hat beim Ausparken vor einem Imbiss in der Illertisser Hauptstraße das Schutzgitter an einem Baum beschädigt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei um 11.55 Uhr. Die Frau touchierte mit der rechten Fahrzeugfront das Schutzgitter und musste mehrfach rangieren, da sich die Stoßstange an dem Gitter verhakt hatte.

Ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben, fuhr die Frau mit ihrem silbernen Auto der Marke BMW schließlich weg. Hinweise auf die Unfallverursacherin nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)

