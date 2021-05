Autofahrerin verursacht beim Aussteigen Tausende Euro Schaden

Eine Autofahrerin in Illertissen wollte aus ihrem geparkten Auto aussteigen und löste damit einen Unfall aus.

Eine 54 Jahre alte Autofahrerin hatte am Mittwochnachmittag ihr Auto in der Illertisser Hauptstraße geparkt und wollte aussteigen. Dabei hat die Frau einen Unfall ausgelöst. Nach Angaben der Polizei hatte die Fahrerin ihr Auto am rechten Fahrbahnrand geparkt und öffnete zum Aussteigen die Fahrertüre. Gleichzeitig fuhr jedoch ein Auto an dem parkenden Fahrzeug vorbei.

Durch den Zusammenstoß wurde das geparkte Auto gegen eine Baumeinfriedung neben dem Parkplatz gedrückt und verursachte dort zusätzlich einen Sachschaden. Zum Glück wurden keine Personen verletzt, lediglich an den Fahrzeugen sei hoher Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden, berichtet die Polizei. (AZ)

