Autos stoßen bei Illertissen zusammen: 110.000 Euro Schaden

Plus Ein Überholmanöver auf der Strecke zwischen Illertissen und Buch geht schief. Drei Fahrzeuge werden schwer beschädigt, darunter ein nagelneues Hybridauto.

Der Schaden ist riesig: Beim Zusammenstoß dreier Autos am Donnerstagmorgen bei Buch ist ein Schaden von etwa 110.000 Euro entstanden. Die Ursache war offenbar ein missglücktes Überholmanöver.