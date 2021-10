Autos stoßen beim Ausparken in Illertissen zusammen: Fast 3000 Euro Schaden

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Illertissen parken zwei Autos gleichzeitig aus. Dabei kommen sich beide Fahrzeuge in die Quere.

Die Polizei spricht von einem klassischen Parkplatzunfall: Auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Friedrich-Ebert-Straße in Illertissen sind am Freitagvormittag zwei Autos zusammengestoßen. Die beiden Fahrzeuge standen in gegenüberliegenden Parklücken. Dem Polizeibericht zufolge parkten beide Wagen gleichzeitig rückwärts aus, dabei kam es zur Kollision. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 2800 Euro. (AZ)

