BMW-Fahrer verliert auf A7 die Kontrolle und rutscht gegen Zaun

Auf nasser Fahrbahn verliert ein Autofahrer am frühen Mittwoch Morgen die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutscht eine Böschung hinunter.

Glück im Unglück hatte am heutigen frühen Mittwoch Morgen, gegen 4.45 Uhr, ein 41-jähriger Mann. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem BMW auf der A7 in Richtung Würzburg unterwegs, als er plötzlich auf Höhe Bellenberg auf nasser Fahrbahn die Kontrolle verlor. Sein Fahrzeug drehte sich um 180 Grad, kam rückwärts nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte eine Böschung hinunter. Der Unfallverursacher war angeschnallt und wurde deshalb nicht verletzt. Der BMW musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die linke Fahrzeugseite wurde beschädigt, den Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf circa 1.000 Euro. Durch die Kollision mit dem Wildschutzzaun entstand ein weiterer Schaden in Höhe von knapp 500 Euro. (AZ)