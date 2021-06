Bauarbeiten am Auer Badesee: Ufer teilweise gesperrt

Ab Montag wird am Badesee in Au gearbeitet. Die Stadt Illertissen möchte das Ufer sicherer machen. Und es gibt etwas Neues für die Badegäste.

Mitten in der Badesaison droht am Auer Badesee die Uferbefestigung an manchen Stellen abzurutschen. Die alte Befestigung ist über die Jahre brüchig geworden und muss ersetzt werden. Deswegen werden ab dem kommenden Montag Uferabschnitte im Süd-Osten des Sees zeitweise gesperrt und die alte Holz-Beton-Konstruktion ersetzt, berichtet die Stadtverwaltung.

Kalkstein statt Holz und Beton am Badesee in Au

Die bisherige Konstruktion werde durch Jurakalkstein ersetzt, um die Badesicherheit für alle Schwimmerinnen und Schwimmer zu gewährleisten. Nach Lieferschwierigkeiten bei den Baustoffen stehe das lang ersehnte Material nun endlich komplett zur Verfügung und die Sanierung kann starten. Der Verein für Naherholung im Landkreis Neu-Ulm beteiligt sich mit einer Förderung an der Maßnahme. Diese soll nach Angaben der Stadtverwaltung schnellstmöglich durchgeführt werden, sodass der betroffene Bereich in etwa zwei Wochen wieder voll freigegeben werden kann.

„Die neue Uferbefestigung wird den Badesee deutlich aufwerten,“ verspricht Bauhofleiter Michael Kienast. Auch über zwei neue Flöße dürfen sich Badegäste nach Abschluss der Bauarbeiten freuen. (AZ)

