Illertissen

02.08.2021

Baum an Spielplatz in Illertissen angesägt: Polizei ist wachsam

Ein Walnussbaum und die Rundbank am Spielplatz an der Hans-Nägele-Straße in Illertissen sind erheblich beschädigt worden. Aus Gründen der Sicherheit kappte die Feuerwehr den Baum.

Plus Eine Seniorin hatte die Polizei über einen Fall von Vandalismus in Illertissen informiert, bevor Schlimmeres passiert. Welche Intention hatte der Täter?

Von Jens Noll

Von dem Walnussbaum ist nur noch ein abgekappter Stamm übrig, von der Bank drum herum fehlt ein großer Teil der Rückenlehne. Wieder einmal muss sich die Polizei in Illertissen mit einem Fall von Vandalismus auseinandersetzen. Allerdings wurde der Baum von dem unbekannten Täter oder der Täterin nicht komplett ab-, sondern nur angesägt. Er drohte deshalb, auf den Spielplatz an der Hans-Nägele-Straße in Illertissen zu fallen. Glücklicherweise hatte eine Bewohnerin des benachbarten Seniorenheims die Bank und den angesägten Baum entdeckt, bevor Schlimmeres passiert.

