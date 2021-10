Illertissen

12:01 Uhr

Bei Auffahrunfall nahe Illertissen wird eine Person leicht verletzt

Plus Eine Autofahrerin bremst zu spät und kracht auf einen vor ihr fahrenden Wagen, der wohl wegen der neuen Ampel Richtung Dietenheim abbremsen musste.

Von Wilhelm Schmid

Ein Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person sowie einem schwer und einem leicht beschädigten Auto ereignete sich am Freitagabend gegen 21 Uhr auf dem Autobahnzubringer (Staatsstraße 2018) zwischen Illertissen und Jedesheim. Nach Auskunft der Polizei waren beide Fahrzeuge von der Autobahnausfahrt kommend in Richtung Dietenheim unterwegs. In einiger Entfernung vor der neuen Lichtzeichenanlage an der Abfahrt zur Staatsstraße 2031 (Memminger Straße) bremste das vordere Fahrzeug - vermutlich wegen der auf Rot geschalteten Ampel ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen