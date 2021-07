Illertissen

vor 12 Min.

Bei Kultur im Schloss gibt es diesmal eine „Aufforderung zum Tanz“

Plus Star-Klarinettistin Sabine Meyer und das Alliage Quintett begeistern vor zweimal ausverkauftem Haus. Sogar eine Zugabe war gestattet und bringt damit ein Stück Konzertnormalität zurück.

Von Regina Langhans

Wieder Livemusik von hochrangigen Künstlern hautnah erleben und durch begeistertes Klatschen Zugaben herauskitzeln: Das war am Samstag im zweimal ausverkauften Festsaal des Kollegs endlich möglich. Im Rahmen von „Kultur im Schloss“ gastierten die renommierte Klarinettistin Sabine Meyer und das Alliage Quintett. Ihr durchweg spritzig-virtuoses Spiel machte das Publikum fast atemlos, wogegen sich Solistin, die vier Saxofonisten mit Daniel Gauthier (Sopran), Miguel Valles Mateu (Alt), Simon Hanrath (Tenor), Sebastian Pottmeier (Bariton) und Jang Eun Bae am Klavier gegenseitig aufzuheizen schienen. Die Freude am "Wieder-auf-der-Bühne-Stehen" schwang mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen