Illertissen

vor 19 Min.

Beim Illertisser Ferienspaß zählt heuer besonders das Gemeinschaftsgefühl

Beim Ferienspaß in Illertissen können Kinder kreativ werden.

Plus Mehr als 100 Kinder nutzen die Spielstationen auf den Sportanlagen am Illertisser Kolleg. Die Organisatoren haben sich am Corona-Konzept des Vorjahres orientiert. Neu ist die Frühbetreuung.

Von Regina Langhans

Eine Wasserrutsche mitten im Grünen? Dank Gartenschlauch, Spülmittel und Teichfolie an einem Hang ist das der Hit beim Ferienspaß in Illertissen. Zugleich aber ein zeitlich begrenztes Vergnügen innerhalb des Stationen-Parcours, den rund 150 Kinder im Zuge der zwei Wochen lang angebotenen Stadtranderholung durchlaufen können. Wie ein weitläufiger und bunt bestückter Teppich wirken die Rasenflächen zwischen Kolleg und Fußballstadion. Dafür haben Kathrin Grimm und Manuel Mißbach von der Stadtjugendpflege viel logistischen Aufwand betrieben.

