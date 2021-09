Berauschte 14-Jährige nimmt Freundin in Illertissen auf E-Scooter mit

Eine Gruppe Jugendlicher flüchtet vor der Polizei in Illertissen. Die Beamten stoppen eine 14-Jährige wegen eines unerlaubten Transports auf einem E-Scooter.

Plötzlich ganz eilig hat es eine größere Gruppe von Jugendlichen am Samstagabend gegen 21 Uhr gehabt, als sie vor einem Verbrauchermarkt am Eschenweg in Illertissen eine uniformierte Polizeistreife erblickte. Eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin konnte nach kurzer Flucht von den Beamten gestoppt werden. Sie hatte dem Polizeibericht zufolge eine gleichaltrige Freundin unerlaubterweise auf dem Trittbrett des Zweirads mitgenommen.

Ein Drogen-Schnelltest bestätigte den Verdacht der Illertisser Polizisten

Bei der folgenden Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der 14-Jährigen konnten die Beamten Anhaltspunkte für einen zurückliegenden Drogenkonsum erkennen. Ein im Anschluss vorgenommener Vortest bestätigte diesen Verdacht. Der Jugendlichen wurde deshalb eine Blutprobe abgenommen. Die Polizisten brachten sie schließlich zu ihren Eltern. Die 14-Jährige muss nun nach Angaben der Polizei mit einer Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit nach der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung sowie bei positivem Blutergebnis mit einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz rechnen. (AZ)

