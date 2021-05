Unfall bei Betlinshausen: Auto landet auf dem Dach

Zwei Menschen sind am Samstag bei einem Autounfall nahe Betlinshausen leicht verletzt worden. Was passiert ist.

Ein Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten hat sich am Samstagnachmittag bei Betlinshausen ereignet. Ein vom Tiefenbacher Weg kommender Autofahrer missachtete die Vorfahrt einer auf der Kreisstraße geradeaus in Richtung Tiefenbach fahrenden Frau an der Kreuzung. Er fuhr ins rechte Heck ihres Wagens. Durch den Zusammenstoß geriet das Auto der Frau laut Polizei ins Schleudern, wurde aufgerichtet und landete schließlich auf dem Dach. Zwei Insassen dieses Autos wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie, wobei eine Behandlung in einem Krankenhaus nicht erforderlich war. An dem auf dem Dach liegenden Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

Lesen Sie auch: