Illertissen

vor 50 Min.

Betrug: Unbekannter ergaunert Geld und Daten eines Mannes aus Illertissen

In Illertissen fiel ein 59-Jähriger auf Telefonbetrug herein.

Ein Mann gibt sich als Microsoft-Mitarbeiter aus und will Zugriff auf PC und Handy eines 59-Jährigen in Illertissen. Der fällt auf den Betrug herein.

Am Montagmittag hat ein Mann aus Illertissen einen Anruf von einem angeblichen "Microsoftmitarbeiter" erhalten. Wie die Polizei mitteilt, gelang es dem Anrufer, den Illertisser davon zu überzeugen, dass sein Computer mit einer Schadsoftware infiziert und zur Behebung dieses Umstandes ein Fernzugriff notwendig sei. Der 59-Jährige ließ dies zu und gewährte dem Unbekannten dadurch Zugriff auf seinen Rechner und sein Mobiltelefon. Der Täter buchte während des etwa vierstündigen Telefonats insgesamt etwa 5000 Euro von diversen Konten des 59-Jährigen ab. Außerdem ergaunerte der unbekannte Mann die persönlichen Daten sowie ein Lichtbild des Personalausweises des Illertissers. Laut Polizeiangaben eröffnete der Täter damit offenbar bereits mehrere Zugänge bei diversen Online-Diensten. Dem 59-Jährigen wurde die Vorgehensweise des Anrufers jedoch irgendwann suspekt, woraufhin er die Polizei verständigte. Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche

Die Beamten klärten den Mann über die Betrugsmasche auf, wodurch weitere Überweisungen von Geldsummen gestoppt werden konnten. Dennoch hatte der Geschädigte zu verschiedenen Diensten keinen unmittelbaren Zugang mehr, da die entsprechenden Daten von dem Unbekannten geändert worden sind. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Seriöse Unternehmen und Dienstleister verlangen von ihren Kunden keinen Fernzugriff auf EDV-Endgeräte. Das gilt insbesondere für den Zugang zum Online-Banking. Wenn ein Verdacht besteht, dass der eigene Computer mit Schadsoftware infiziert sein könnte, sollte das Gerät vom Netz genommen werden. Die betroffene Person sollte sich dann an einen Fachbetrieb in der Umgebung wenden. (AZ) Lesen Sie dazu auch Landkreis Neu-Ulm Plus Alkohol, Lärm, Vandalismus, Eierschlacht: Das war los an Halloween

Senden Telefonbetrüger scheitern an 87-jährigem Sendener

Illertissen Betrug: Mann kauft gefälschte Rolex im Internet ein

Themen folgen