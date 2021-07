Illertissen

29.07.2021

Brand an Wohnhaus-Neubau in Illertissen: Balkon fängt Feuer

Die Feuerwehr ist in wenigen Minuten am Einsatzort. Das Feuer an dem betroffenen Neubau an der Unterrother Straße bricht wegen Schweißarbeiten aus.

Am Donnerstagabend hat es an einem Illertisser Wohnhaus gebrannt. Gegen 18.45 Uhr tönte in der Stadt die Sirene, erste Informationen ließen Schlimmes vermuten. Die Polizei meldete den Brand eines Neubau-Hauses im Buchenweg. Vor Ort stieg eine dunkle Rauchsäule von dem brennenden Gebäude auf. Wie sich der Polizei zufolge herausstellte, hatte das Balkongeländer im 2. Stock mit der Bodenisolierung - bestehend aus Holzfaserdämmplatten - Feuer gefangen. Bis circa 18.00 Uhr waren noch Bauarbeiten von einer Firma auf dem Balkon ausgeführt worden. Dabei wurde Dämmmaterial mit offener Flamme verschweißt. Zeitverzögert fing die Balkonverkleidung Feuer. Gesamtschaden von 20.000 Euro bei Balkonbrand in Illertissen Hierbei wurden laut Polizei rund 15 Quadratmeter Balkonfläche durch das Feuer beschädigt. Auch die Fensterfront nahm Schaden. Der Schaden insgesamt beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Die FFW Illertissen war mit 32 Einsatzkräften vor Ort, ebenso eine Rettungswagen-Besatzung. Verletzt wurde niemand. (AZ)

