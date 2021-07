Brunnenhofserenade in Illertissen: Das Warten hat sich gelohnt

Plus Eine lange Zwangspause mussten die Musikfreunde in Illertissen überstehen. Die Brunnenhofserenade entschädigte mit festlichen barocken Klängen.

Wer Musik liebt, lässt sich auch von langen Zwangspausen nicht entmutigen – im Gegenteil. Um Freunden klassischer Musik ein besonderes Klangerlebnis zu bescheren, haben die Mitglieder des Kammerorchesters St. Martin keine Einschränkungen und Auflagen gescheut und die lange Tradition der Brunnenhofserenade nach eineinhalbjähriger Pause fortgesetzt. Dass die beiden geplanten Open-Air-Aufführungen aufgrund unsicherer Wetterlage in die Pfarrkirche St. Martin verlegt wurden, tat der Begeisterung der Besucher keinen Abbruch. Sie durften festliche barocke Werken genießen, in denen sich alle Vorzüge edler Kammermusik entfalteten.