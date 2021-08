Illertissen/Buch

Stromausfall in Illertissen und Buch: In rund 3000 Haushalten war der Saft weg

Am Freitag war in Illertissen und Buch der Strom weg.

Plus Am Freitagvormittag ist in Teilen von Illertissen und Buch der Strom ausgefallen. Was bisher zu den Hintergründen bekannt ist.

Von Sabrina Karrer

Die meisten Menschen haben für Aberglauben nicht viel übrig. In Illertissen und Buch könnte sich das am Freitag geändert haben. Er fiel auf den 13. Tag des Monats – was bekanntlich Unheil verheißt. Und prompt war der Strom weg. Rund 3000 Haushalte waren davon betroffen. Die einen länger, die anderen kürzer. Die Ursache der Störung ist noch unklar. Übersinnliche Kräfte? Wohl kaum.

